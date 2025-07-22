В Аше отправили в колонию экс‑замглавы района за взятку 800 тысяч рублей

Деньги чиновнику заплатила фирма, которая строила водоочистку в Кропачево

В Аше вынесли приговор бывшему заместителю главы района, которому заплатили за лояльность, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что преступление совершено в 2018 году. Осужденному через посредника передали 800 тысяч рублей от заместителя директора фирмы, которая строила объекты водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении, за незаконное содействие юридическому лицу в приемке и оплате работ.

В ходе предварительного и судебного следствия подсудимый вину не признал. Однако собранных следствием доказательств оказалось достаточно, чтобы признать подсудимого виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права в течение двух лет занимать определенные должности в органах местного самоуправления и штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 2,4 миллиона рублей.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.