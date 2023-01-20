Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ) инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катаву и председателю Ашинского городского отделения ДОСААФ. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, в 2021 году в Аше обвиняемые получили более 100 тысяч рублей от местных жителей за получение водительского удостоверения без сдачи экзаменов.
«Ходатайство следователя о заключении обвиняемых под стражу направлено в суд», — сообщили в региональном СУ СКР.
В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей. Назначено проведение служебной проверки.
«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Преступление выявлено оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по региону.