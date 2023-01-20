В Аше инспектора ГИБДД и председателя отделения ДОСААФ задержали по подозрению в получении взятки

Полицейский отстранен от службы на время следствия

Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ) инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катаву и председателю Ашинского городского отделения ДОСААФ. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2021 году в Аше обвиняемые получили более 100 тысяч рублей от местных жителей за получение водительского удостоверения без сдачи экзаменов.

«Ходатайство следователя о заключении обвиняемых под стражу направлено в суд», — сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения должностных обязанностей. Назначено проведение служебной проверки.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Преступление выявлено оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по региону.