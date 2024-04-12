В Аше экс‑инспектору ГИБДД вынесли приговор за взятки на 775 тысяч рублей

Виновный вносил в экзаменационные листы ложные сведения

Ашинский городской суд вынес приговор бывшему госинспектору ГИБДД ОМВД РФ по Усть-Катавскому городскому округу. Он признан виновным в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ), сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в 2021 году виновный внес в экзаменационные листы проведения теоретического и практического экзаменов на право получения водительского удостоверения ложные сведения об успешной сдаче. Через посредников инспектор получил 775 тысяч рублей от 28 претендентов на права.

«Виновному назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе сроком на четыре года», — рассказали в прокуратуре.

Также по этому делу будут судить посредников — председателя МО ДОСААФ России в Аше и инструктора.

«Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми совместно с сотрудниками ОРЧ СБ регионального ГУ МВД осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Сотрудник был уволен по отрицательным основаниям», — сообщили в региональном полицейском главке.



Начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков неоднократно подчеркивал, что преступившим закон сотрудникам не место в рядах полиции. Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка. Запятнавшие честь мундира не достойны продолжать нести службу в органах внутренних дел.

