В Аше чиновница администрации пойдет под суд за покупку непригодного жилья для сироты

Ущерб району превысил 400 тысяч рублей

В Ашинский городской суд передано дело председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района Людмилы Толкановой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемая заключила муниципальный контракт на покупку квартиры для сироты без проведения экспертизы. После этого начальник комитета подписала акт приема-передачи квартиры, которая оказалась непригодной для постоянного проживания.

«При этом указанное жилье куплено за 959 тысяч 357 рублей, тогда как строительно-техническая судебная экспертиза оценила ее в 535 тысяч 840 рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.

В квартире выявили недостатки монтажа вентиляции и санузла и электрики.