В Аше частный дом накрыло снежной лавиной

На месте работали спасатели

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В Аше снежной лавиной накрыло огород, надворные постройки и часть жилого частного дома. Город стоит у подножья хребта Каратау, с которого и свалилась на поселок Чапаевский критическая масса снега. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС провели работы по принудительному спуску снега с хребта. За день противолавинных работ были очищены три уровня хребта общей протяженностью более 300 метров.

«Подобные работы проводятся несколько раз за сезон. Угроза лавин предотвращена не только в Аше, но и в Миньяре, где в непосредственной близости от горы Ягодной проходит дорога к горнолыжному комплексу», — рассказали в региональной ПСС.

К счастью, стихия обошлась без человеческих жертв.