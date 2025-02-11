В Аше бывший инспектор ГАИ пойдет под суд по делу о взятках за экзамены

Деньги он получил от семерых обучающихся

В Аше окончено расследование уголовного дела бывшего инспектора ГАИ, обвиняемого в получении взяток и служебном подлоге (статьи 290 УК РФ, 292 УК РФ). Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в 2021 году получил по 20 тысяч рублей от семерых обучающихся вождению ашинцев. За деньги он обеспечивал сдачу практических экзаменов без фактической проверки.

«Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу», — рассказали в ведомстве.

На имущество обвиняемого наложен арест.

Ранее Ашинский городской суд вынес приговор бывшему председателю местного отделения ДОСААФ России.