В Аше бизнесмен пойдет под суд за махинации с жильем для сирот

Предприниматель, по версии следствия, передал взятку должностному лицу

В Аше бизнесмен пойдет под суд по делу о даче взятки и мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 291 УК РФ и часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в июле 2015 года обвиняемый подал заявку на участие в аукционе на покупку администрацией района жилья для сирот. Чтобы победить в аукционе, предприниматель замаскировал имеющиеся у квартиры недостатки, обманув относительно ее пригодности. Муниципалитет купил эту квартиру за 720 тысяч рублей.

В 2018 году уголовное преследование в отношении должностного лица комитета по управлению имуществом администрации Ашинского района прекращено по факту халатности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В декабре 2021 года обвиняемый передал первому заместителю главы Ашинского района Семену Авраменко 50 тысяч рублей за способствование в приобретении и приемке двух квартир в городе. В отношении Авраменко возбудили уголовное дело о получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Позже вскрылся еще один эпизод получения им взятки. Расследование дела продолжается, чиновник находится в СИЗО.

Уголовное дело бизнесмена передано в Ашинский городской суд.