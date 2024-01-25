В Аше бездомного отправили в колонию на 10 лет за убийство женщины

Виновный до конца не признал вину

Ашинский городской суд вынес приговор 41-летнему бездомному. Его признали виновным в убийстве. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в сентябре прошлого года подсудимый избил женщину за отказ от интимной близости. Потерпевшая скончалась на месте от закрытой травмы грудной клетки.

«Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимый признал вину частично, пояснив, что не наносил такого количества ударов. Однако суд не счел его доводы обоснованными.