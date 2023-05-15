В Аше 18-летний водитель мопеда погиб, врезавшись в жилой дом

У парня не было водительских прав

Сегодня утром, 15 мая, на улице Коммуны, 44а в Аше 18-летний водитель мопеда не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в угол жилого дома. Парень погиб на месте. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Водитель сел за руль мопеда без шлема.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения водитель не привлекался», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, на трассе в Челябинской области подрались водители фуры и автобуса. Одного из мужчин госпитализировали.