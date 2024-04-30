В Аше 17-летний парень пойдет под суд по делу о мошенничестве на миллион рублей

Школьник работал курьером в преступной схеме

В Аше завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши. Он пойдет под суд по делу о мошенничестве на миллион рублей (части 2, 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, летом прошлого года обвиняемый стал участником мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП» и по указке кураторов выезжал к пожилым людям, чтобы забрать деньги якобы для спасения их близких.

«Выполняя свою преступную роль, подросток по указанию организатора группы получил от обманутых его соучастниками пожилых женщин 100 тысяч рублей, 120 тысяч рублей и 799 тысяч 500 рублей, из которых часть оставлял себе, а оставшиеся деньги переводил на счета банковских карт, подконтрольных членам преступной группы», — рассказали в региональном СУ СКР.

Парень признал вину. Уголовные дела в отношении других участников преступлений выделены в отдельное производство.

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с мошенничеством.