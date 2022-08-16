В Аргаяшском районе женщина угнала авто из‑за нежелания идти пешком

Обвиняемая заключена под стражу

В Аргаяшском районе возбудили уголовное дело об угоне (часть 1 статьи 166 УК РФ) в отношении 31-летней женщины. Обвиняемая угнала «Тойоту», припаркованную во дворе дома по улице Колхозной в деревне Куянбаева. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Женщина возвращалась домой на своем авто и повредила колесо. Обвиняемой пришла в голову гениальная идея — она зашла во двор ближайшего дома и увидела «Тойоту-Камри» с ключом в замке зажигания. На этой машине ранее судимая жительница района и приехала домой. А хозяин автомобиля обратился в полицию.

«В настоящий момент машину вернули владельцу. Обвиняемая заключена под стражу», — рассказали в региональном полицейском главке.

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