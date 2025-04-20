В Аргаяшском районе выгорела трава на площади 6 гектаров

Пожарным удалось не допустить распространения огня на стрелковый центр

Сегодня, 20 апреля, в поселке Губернском загорелась трава. Пламя быстро распространилось на большой площади из-за сильного ветра и уже подступало к стрелковому центру. Пожарным удалось вовремя локализовать возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На месте работали силы МЧС России и областной противопожарной службы. Также прибыли представители администрации района и лесничие. Была проведена опашка. Пожар ликвидирован на площади 6 гектаров»,— уточнили в ведомстве.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Спасатели напоминают: в условиях жаркой и ветреной погоды запрещено жечь траву и сжигать мусор. Не следует выбрасывать непотушенные окурки — они могут стать причиной большой беды.