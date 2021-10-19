В Аргаяшском районе в лобовом ДТП погибли три человека

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем

Накануне вечером, 18 октября, в Аргаяшском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате скончались три человека, сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по Аргаяшскому району.

Смертельная авария произошла в 19:30 на 11-м километре автодороги Караси — Яраткулово. 73-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Датсун Он-До», по предварительным данным, не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Хово».

«В результате ДТП водитель автомобиля „Датсун“ и пассажиры, 1953 и 1972 годов рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия»,— рассказали в ведомстве.

Также в полиции отметили, что выезд на встречную полосу на данном участке разрешен.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне утром в Увельском районе столкнулись иномарка и автобус, который перевозил 20 человек. В результате водитель «Митсубиси» скончался на месте происшествия, а одну из пассажирок автобуса госпитализировали с травмами.