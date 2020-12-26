В Аргаяшском районе в ДТП погибла девушка

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения

Сегодня рано утром, 26 декабря, в Аргаяшском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Подробнее об аварии «Первому областному» информагентству сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 6 часов утра на 59 километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым. 29-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Ливан Салано» и двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Как отмечают инспекторы, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир — девушка, 1995 года рождения, скончалась на месте ЧП до приезда автомобиля „Скорой помощи“»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент сотрудники областной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.