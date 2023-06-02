В Аргаяшском районе тушат крупный торфяной пожар

Угрозы населенным пунктам нет

В Аргаяшском муниципальном районе из-за нарушения правил пожарной безопасности туристами загорелся лес, сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.

На месте происшествия работают 106 человек и 23 единицы техники.

«Тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью»,— прокомментировали в ведомстве.

С 12 апреля на территории Челябинской области ввели особый противопожарный режим. До отмены режима запрещено разводить огонь на землях лесного фонда, сельхозугодьях и на территории населенных пунктов.

