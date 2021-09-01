В Аргаяшском районе школьники разгромили чужой дом и поиздевались над животными

По словам хозяйки жилища, подростки подожгли вещи и убили двух куриц

В селе Кулуево Аргаяшского района школьники пробрались в частный дом, пока хозяева несколько дней гостили у родителей. Компания несовершеннолетних устроила погром, портила вещи и издевалась над животными. Об этом ИА «Первое областное» рассказала хозяйка жилища.

По словам Рузили Байрашовой, она отсутствовала дома с 27 до 30 августа, а когда вернулась — была шокирована увиденным.

«Вынесли из дома технику, личные вещи и многое другое, но что самое страшное, они издевались над домашними животными. Убили двух куриц: одной выкололи глаза, а второй отрубили голову, в курятнике все стены были в крови и разбитых яйцах. Пытались поджечь собаку вместе с будкой, собака вся опалена, без усов с сожженной мордочкой. Разгром устроили в гараже, видимо, пытались поджечь, также жгли вещи на крыльце дома, я думаю, хотели поджечь дом», — рассказала ИА «Первое областное» хозяйка дома.

Девушка обратилась в полицию и переживает, что в силу возраста дети не понесут наказания за свой поступок. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что обстоятельства произошедшего установлены.

«В настоящее время проводится проверка. Несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, родителей устроивших погром школьников могут привлечь к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.