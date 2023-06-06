В Аргаяшском муниципальном районе шестой день продолжается локализация крупного торфяного пожара, сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.
На месте работают 86 человек и 18 единиц техники.
«Площадь пожара достигла 198 га. Преимущественно огонь распространяется в восточном направлении, горит болото — это затрудняет тушение», — рассказали в ведомстве.
Угрозы населенным пунктам нет.
Пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем в лесу.
С начала пожароопасного сезона в Челябинской области потушено уже 402 пожара в лесах на площади восемь тысяч гектаров. В прошлом году было зафиксировано почти столько же возгораний в лесах за весь сезон, который закончился лишь в ноябре прошлого года.