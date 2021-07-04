В Аргаяшском районе сгорела кровля складского здания

Пожарные работали по повышенному номеру сложности

Минувшей ночью в Аргаяшском районе произошел крупный пожар — загорелась кровля складского помещения, расположенного в бывшем элеваторе. Спасатели работали по повышенному номеру сложности. Подробнее о происшествии рассказали накануне вечером, 3 июля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар площадью около трех тысяч квадратных метров выезжали ликвидировать спасатели Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и группировка Уральского учебно-спасательного центра. Подвоз воды был организован от ближайшего гидранта, резервным источником было озеро Аргаяш.

«Организована работа двух звеньев газодымозащитной службы, в очаг пожара подано шесть стволов „Б“. Ликвидация открытого горения объявлена в 00:39. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент проводится проливка и разборка конструкций.