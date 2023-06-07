В Аргаяшском районе потушили крупный торфяной пожар

Пламя вспыхнуло по вине человека

В Аргаяшском муниципальном районе локализовали крупный торфяной пожар, вспыхнувший еще 1 июня, сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.

На тушении работали более сотни человек и около 25 единиц техники.

«Общая площадь составила 293 га. Тушение осложнялось болотистой местностью и сильным ветром», — сообщили в ведомстве.

С начала пожароопасного сезона в Челябинской области потушено уже 402 пожара в лесах на площади восемь тысяч гектаров. В прошлом году было зафиксировано почти столько же возгораний в лесах за весь сезон, который закончился лишь в ноябре прошлого года.

