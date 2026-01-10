В Аргаяшском районе полицейские вернули владельцу угнанный автомобиль

А вора они обнаружили спящим в салоне автомобиля

Сотрудники отдела МВД России по Аргаяшскому району оперативно раскрыли кражу автомобиля и в тот же день возвратили транспортное средство законному владельцу из Копейска. Полицейские нашли не только угнанную «Тойоту», но и спящего в ней злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел, когда копейчанин приехал в гости в село Аргаяш. На следующее утро он не обнаружил своей «Тойоты» на месте парковки и незамедлительно обратился в полицию.

Уже в тот же день экипаж ГИБДД обнаружил разыскиваемую машину в соседней деревне Аязгулово. В салоне спал мужчина, которого задержали и доставили в отдел для разбирательства. Им оказался 44-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

Владелец «Тойоты» выразил полицейским искреннюю благодарность за быстрые и слаженные действия, вернувшие ему автомобиль в кратчайшие сроки. В полиции напоминают гражданам о необходимости незамедлительно обращаться с заявлением о любом противоправном деянии — это ключевой фактор для быстрого раскрытия преступления.