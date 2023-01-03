В Аргаяшском районе нетрезвый местный житель угнал и разбил трактор

Полицейские задержали ранее не судимого подозреваемого

В Аргаяшском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне трактора. Им оказался 32-летний местный житель, который в новогоднюю ночь решил покататься на чужом транспортном средстве в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию утром 1 января обратился глава фермерского хозяйства. Он обнаружил пропажу сельхозтехники. Трактор в аварийном состоянии был найден неподалеку. Нашли и подозреваемого в угоне. 32-летний ранее не судимый житель был пьян. Его доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«По данному факту ОМВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам угона», — сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Напомним, что сегодня, 3 января, сотрудники ДПС задержали по горячим следам четырех грабителей, отобравших смартфон у жителя Челябинска в Металлургическом районе.