В Аргаяшском районе нашли тело недоношенного младенца

Проводится судебно‑медицинская экспертиза для установления причин смерти плода

На территории частного домовладения нашли тело недоношенного ребенка. Об этом сегодня, 17 мая, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«Недоношенный плод обнаружен накануне, 16 мая. Сейчас проводится судмедэкспертиза для выяснения причин смерти. После этого будет принято процессуальное решение», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

Прошлой весной на опушке леса в поселке Мирном Красноармейского района дети во время игр нашли пакет с телом новорожденной девочки. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.