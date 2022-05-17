На территории частного домовладения нашли тело недоношенного ребенка. Об этом сегодня, 17 мая, Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
«Недоношенный плод обнаружен накануне, 16 мая. Сейчас проводится судмедэкспертиза для выяснения причин смерти. После этого будет принято процессуальное решение», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.
Прошлой весной на опушке леса в поселке Мирном Красноармейского района дети во время игр нашли пакет с телом новорожденной девочки. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.