В Аргаяшском районе нашли пропавшего во время шторма 82‑летнего рыбака

Бывший моряк два дня прожил на острове без еды, спичек и связи

В Аргаяшском районе житель Златоуста отправился на рыбалку на озеро Аргази и не вернулся к своим родным. 82-летнего дедушку искали двое суток и нашли на одном из островков, сообщили накануне, 20 сентября, в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На любимое место рыбалки пенсионер приехал вместе со своими родственниками. Взяв небольшую лодку, житель Златоуста отправился на озеро Аргази. Но не вернулся ни к вечеру, ни на следующее утро. Родственники дедушки сразу же заявили о пропаже в полицию и поисковые отряды.

«Областные спасатели, учитывая направление ветра, определили район поиска и обнаружили пострадавшего на одном из островов в 4,5 километра от берега живым и здоровым. Дедушку согрели, дали сухую одежду и совместно с полицией эвакуировали на берег к родственникам», — уточнили в ведомстве.

Спасенный рассказал полицейским, что он бывший моряк и рыбалку никогда не оставит, но погоду в этот раз не учел: пытаясь вернуться на берег по «большой волне», он остался без одного весла, и неуправляемую лодку прибило к островку, где он провел двое суток. Ни еды, ни спичек у него с собой не было, а куртку он утеплял сухой травой.

Спасатели напоминают южноуральцам о том, что, отправляясь даже в небольшое путешествие, всегда следует брать с собой сменную одежду, спички, фонарик, запас еды и сотовый телефон на случай непредвиденных обстоятельств.