Сегодня, 20 декабря, на улице Первомайской в деревне Кузяшева Аргаяшского района вспыхнул частный дом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
До того как прибыли пожарные, бдительные соседи вынесли из дома пожилую хозяйку, однако женщина успела надышаться угарным газом и погибла.
«Возгорание ликвидировано. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Сотрудники МЧС напоминают, что установленный в доме пожарный извещатель спасет жизни и здоровье.
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