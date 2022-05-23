В Аргаяшском районе 16-летний байкер травмировал семилетнего мальчика

В результате ДТП ребенок попал в больницу

Полиция Аргаяшского района ведет проверку по факту двух ДТП, случившихся в минувшие выходные. В райцентре неизвестный автолюбитель отправил в кому пешехода и скрылся с места происшествия, в деревне Бажикаева несовершеннолетний сбил мопедом дошкольника, сообщили Первому областному информагентству в ОМВД муниципалитета.



По данным полиции, ДТП в Бажикаева произошло около 16 часов 22 мая. 16-летний подросток ехал на мопеде «Орион» и сбил семилетнего мальчика. Малыша пришлось госпитализировать. Поскольку байкер не имел водительского удостоверения, ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — штраф в 5—15 тысяч рублей. Мопед будет отправлен на штрафстоянку.

ДТП в Аргаяше вышло серьезнее: около 22 часов неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший находится в коме. Полиция начала проверку по данному факту, очевидцев просят сообщить подробности происшествия по телефонам дежурной части ОМВД по Аргаяшскому району.