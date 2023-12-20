В Аргаяше вынесли приговор водителю Audi Q5, устроившему смертельную аварию на трассе

Погиб водитель другого авто и пострадали два пассажира

Аргаяшский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Озерска. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП случилось 17 ноября 2021 года на 60-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым. Подсудимый за рулем Audi Q5 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda. В аварии погиб водитель японской машины, его пассажир был госпитализирован с травмами. Также тяжкий вред здоровью получил пассажир Audi.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», — сообщили в региональной прокуратуре.

Также виновный должен выплатить 800 тысяч рублей пострадавшим пассажирам и 2,4 млн рублей родственникам погибшего.