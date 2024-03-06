В Аргаяше две школьницы избили сверстницу

Проводится доследственная проверка

В Аргаяше 15-летняя и 16-летняя школьницы избили сверстницу и выложили видео истязаний в Сеть. СУ СКР по Челябинской области устанавливает все обстоятельства происшествия.

На кадрах видео девочки бьют жертву по лицу и животу, таскают за волосы и нецензурно выражаются. За расправой наблюдает толпа подростков — они смеются и подбадривают садисток. По этическим причинам мы не будем публиковать этот ролик.

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам истязания (статья 117 УК РФ)», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Школьниц поставили на учет, их родителей ждет административное наказание.