В Аргаяше будут судить 19‑летнюю мать, сломавшую руку младенцу из‑за плача

По требованию прокурора девушка ограничена в материнских правах

В Аргаяшском районе направлено в суд уголовное дело в отношении молодой матери, причинившей травму младенцу из‑за того, что он громко плакал и не успокаивался, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в поселке Худайбердинском, в доме у обвиняемой. По версии следствия, девушка, раздраженная плачем двухмесячного малыша, с силой схватила его за руку, бросила на кровать и сломала ему руку (врачи диагностировали перелом плечевой кости).

«С учетом позиции прокурора суд ограничил девушку в материнских правах в отношении малыша и старшего двухлетнего ребенка. Дети изъяты у матери и переданы отцу», — говорится в сообщении.

Она обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.