В Агаповском районе задержали похитителей отары овец

Подозреваемые под стражей

Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска и ОМОН «Сталь» задержаны трое подозреваемых в краже отары овец в Агаповском районе, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В конце февраля в Светлогорске произошло крупное хищение: неизвестные похитили 23 овцы, причинив ущерб на 345 тысяч рублей. Задержаны трое мужчин: двое жителей Светлогорска (33 и 43 года) и 40-летний житель Магнитогорска.

«Шестеро овец были возвращены владельцу, остальные, к сожалению, заколоты», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Все подозреваемые арестованы.

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