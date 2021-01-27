В Агаповском районе в лобовом ДТП погибли два человека

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия

Накануне вечером в Агаповском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате несколько человек скончались, еще трое получили травмы. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла 26 января в 19:15 на пятом километре автодороги обход города Магнитогорска. По предварительным данным, 20-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», решил обогнать движущуюся впереди машину. Но не убедился в безопасности совершаемого маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Ниссан Теана».

«В результате ДТП пассажиры автомобиля „ВАЗ“ — мужчина, 1984 года рождения, и женщина, 1989 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель „Ниссана“, 1991 года рождения, его несовершеннолетний пассажир, 2017 года рождения, а также пассажирка получили телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые проверки.