В Агаповском районе в лобовом ДТП погиб мужчина

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД

Сегодня днем, 24 января, на территории Агаповского района Челябинской области произошло смертельное ДТП. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Авария произошла около 12:20 на пятом километре автодороги Агаповка-Магнитный-Субутак. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста» решил обогнать движущееся впереди авто, зная, что такой маневр разрешен на данном участке. Но, вероятно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Шевроле Ланос».

«В результате ДТП водитель автомобиля „Шевроле“ — мужчина, 1977 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля — женщина, 1982 года рождения, получила телесные повреждения и доставлена в больницу»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.