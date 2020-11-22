В Агаповском районе пьяный мужчина угнал автомобиль

Полицейские задержали злоумышленника во время вечернего надзора за дорожным движением.

В Агаповском районе Челябинской области в пятницу вечером, 20 ноября, сотрудники ГИБДД осуществляли надзор за дорожным движением и обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого нарушал правила дорожного движения. Впоследствии выяснилось, что не только ПДД нарушил местный житель. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Наровчатский. Требование полицейского остановить авто водитель «ВАЗа» проигнорировал, тогда сотрудники ГИБДД отправились в погоню. Когда автомобиль был остановлен, правоохранители выяснили, что 24-летний молодой человек находится за рулём в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. Полицейские возбудили административное дело по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

«Кроме того, сотрудники ДПС выяснили, что транспортное средство находится в угоне. О хищении автомашины в дежурную часть ОМВД ранее сообщил житель посёлка Янгельский. Он пояснил, что оставил машину у дома, а ключи — в замке буквально на несколько минут»,— добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.