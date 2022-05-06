В Агаповском районе полностью сгорел жилой дом

Пожар начался на чердаке, предположительно — из‑за старой электропроводки

В Агаповском районе начата доследственная проверка по факту ночного пожара в поселке Кировском: ночью 5 мая там полностью сгорел частный дом. По данным администрации муниципалитета, никто из жильцов не пострадал.



Жителей частного дома в поселке Кировском разбудил треск на крыше. Причиной шума оказалось возгорание на чердаке. Жильцы вызвали пожарных и эвакуировались. Огонь обнаружили слишком поздно, так что к приезду расчета дом уже полностью был охвачен пламенем. Спасти строение не удалось.

Предположительно, причиной возгорания стала старая электропроводка. Как рассказала хозяйка дома, провода в доме были алюминиевые, проложенные одновременно с постройкой несколько десятилетий назад. Окончательные выводы будут сделаны после экспертизы и доследственной проверки.