В Агаповском районе на щебеночном карьере погиб рабочий

Водитель Iveco скончался в результате столкновения с «БелАЗом»

Руководство предприятия подтвердило информацию, ведется расследование обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, на территории Гумбейского щебеночного завода вечером 11 января 55-летний водитель большегруза Iveco не справился с управлением. Спецтехника перевернулась и врезалась в стоявший в карьере «БелАЗ». Погиб водитель иномарки, водитель «БелАЗа» не пострадал.



ООО «Гумбейский щебеночный завод» — крупное предприятие Агаповского района. Здесь разрабатывается месторождение гранодиоритов, строительного камня.

