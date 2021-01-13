Руководство предприятия подтвердило информацию, ведется расследование обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, на территории Гумбейского щебеночного завода вечером 11 января 55-летний водитель большегруза Iveco не справился с управлением. Спецтехника перевернулась и врезалась в стоявший в карьере «БелАЗ». Погиб водитель иномарки, водитель «БелАЗа» не пострадал.
ООО «Гумбейский щебеночный завод» — крупное предприятие Агаповского района. Здесь разрабатывается месторождение гранодиоритов, строительного камня.
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