В Агаповском районе девочка получила ожоги в бане

Пострадавшую доставили в Челябинск вертолетом санавиации

Следственные органы начали проверку по факту получения ожогов несовершеннолетним ребенком. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Семилетняя девочка получила ожоги 25 мая. Оставшись без внимания взрослых, дети решила самостоятельно затопить баню. Заметив, что дрова плохо разгораются, ребята решили добавить в печь бензин. При резком воспламенении огонь перекинулся на девочку. Пострадавшая получила ожоги средней степени тяжести и была доставлена вертолетом из Агаповского района в областной ожоговый центр.

«Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, первого пациента с ожогами доставили в Челябинск вертолетом санавиации в декабре прошлого года.