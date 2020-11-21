В Агаповском районе автомобилист сбил пешехода

По словам водителя, мужчина внезапно выбежал на трассу.

Минувшей ночью в Агаповском районе Челябинской области автомобиль сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте происшествия. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«21 ноября около 02:40 на 101 километре объездной автодороги города Магнитогорск водитель, 1987 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ-21099“, совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть с правой обочины. В результате аварии пешеход — мужчина 45-50 лет — скончался на месте происшествия»,— прокомментировали в ведомстве.

По словам водителя автомобиля, пешеход внезапно выскочил на проезжую часть, поэтому затормозить мужчина не успел.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.