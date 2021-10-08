В аэропорту Новосибирска пьяный челябинец устроил дебош

Полиция возбудила уголовное дело

В аэропорту Толмачево в Новосибирске 46-летний челябинец устроил пьяный дебош и продолжил потасовку в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Сибирскому ФО.

Мужчина начал вести себя агрессивно в кафе в аэропорту. Его задержали сотрудники ППС линейного отдела МВД. Челябинца доставили в отдел полиции, однако во время допроса он не усмирил пыл и кинулся на правоохранителя. Дебошир позволил себе рукоприкладство и нецензурную брань.

«В отношении 46-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“)», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.