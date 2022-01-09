В аэропорту Магнитогорска задержали три рейса из-за непогоды

Из-за резких перепадов температур обледенела взлетно-посадочная полоса

Сегодня, 9 января, в аэропорту Магнитогорска задержали вылет трех рейсов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Оказание услуг пассажирам контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Так, вылететь в назначенное время не смогли рейсы №№ 5060 авиакомпании «Сибирь» по маршруту Магнитогорск — Новосибирск, 6264 авиакомпании «Россия» по маршруту Магнитогорск — Москва и 1164 авиакомпании «Сибирь» также по маршруту Магнитогорск — Москва. На них зарегистрировано 333 пассажира, в числе которых 29 детей.

«Оказание представителями авиакомпаний услуг для пассажиров находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, челябинский аэропорт закрывали два дня подряд: 7 января — из-за снегопада, 8 января — в связи с обработкой взлетно-посадочной полосы от наледи. Сегодня аэропорт Курчатов работает в штатном режиме.