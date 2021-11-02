В аэропорту Магнитогорска экстренно совершили посадку самолеты из Оренбурга

Авиарейсы не состоялись из‑за тумана

Сегодня, 2 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий три самолета из Оренбурга не завершили рейсы и приземлились на запасных аэродромах Магнитогорска и Уфы. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Так, вовремя не прилетит в столицу самолет, следующий рейсом 1245 по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот». Задерживается на запасном аэродроме рейс 6454 авиакомпании Nord Wind до Санкт-Петербурга. Рейс 730 авиакомпании Nord Wind по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево) также перенесен из-за тумана.

«На рейсы зарегистрировано более 300 пассажиров, из них 17 детей. Вылеты из аэропорта Оренбурга возобновятся в 12:00», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Представителями авиакомпании оказаны услуги пассажирам в соответствии с требованиями авиационных правил.