В аэропорту Челябинска задерживается вылет двух самолетов в Сочи

На юге России бушует непогода

В аэропорту Челябинска почти на 13 часов отложили сразу два рейса в Сочи. Причем один из самолетов не может улететь с вечера 5 февраля. Причиной задержек является непогода, бушующая в южном городе, передает ИА «Первое областное».

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс N4 506 авиакомпании Nordwind Airlines должен был отправиться в Сочи 5 февраля в 19:00. Вылет перенесли на 11:40 6 февраля.

Рейс ДР 324 авиакомпании «Победа» задержали почти на 13 часов: вылет запланирован на 18:40 вместо 5:20 сегодняшнего дня.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта Сочи, накануне из-за погоды более десяти самолетов ушли на запасные аэродромы, задержаны десятки рейсов. Пассажиров просят быть на связи с авиакомпаниями, которые будут оперативно информировать по ситуации с рейсами.