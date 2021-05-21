В аэропорту Челябинска задерживается прилет и вылет трех рейсов

Авиакомпания сообщила о техническом сбое

Сегодня, 21 мая, в аэропорту Челябинска задерживается прибытие двух авиарейсов из Москвы и вылет одного борта в столицу. В компании «Аэрофлот» сообщили, что причиной задержки стал технической сбой.

По данным онлайн-табло аэропорта Челябинск, позднее назначенного времени прибудут два самолета из Москвы. Новое время приземления — 18:30. В 16:15 из аэропорта имени Игоря Курчатова должен был вылететь борт дочерней авиакомпании «Россия», но отправление отложено на 18:20.

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что изменения времени вылета рейсов связаны с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг.

«Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов. «Аэрофлот» приносит пассажирам извинения за неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы авиапредприятия.