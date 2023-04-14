В аэропорту Челябинска задержали седьмого фигуранта дела об убийстве 17-летнего школьника

Обвиняемый собирался улететь в Таджикистан

В челябинском аэропорту оперативники ГУ МВД области задержали 20-летнего мужчину, который, по версии следствия, участвовал в убийстве группой лиц 17-летнего подростка возле компьютерного клуба. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

Мужчине предъявили обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство группой лиц»).

«Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, 13 апреля Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО пятого и шестого фигурантов дела об убийстве 17-летнего подростка.



Во вторник, 12 апреля, Центральный районный суд отправил под стражу четверых обвиняемых.



Напомним, резонансное ЧП произошло 9 апреля на северо-западе Челябинска. Группа молодых людей в вечернее время разбирала ситуацию, возникшую из-за оскорбительной переписки в одной из соцсетей. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу, произошла потасовка и один из участников этих «разборок» ударил ножом 17-летнего парня. Одиннадцатиклассник скончался на месте.





