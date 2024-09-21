В аэропорту Челябинска задержали рейс в Санкт-Петербург из-за нехватки кислородных баллонов

Пассажирам пришлось ждать вылета восемь часов

В пятницу, 20 сентября, в аэропорту Челябинска на восемь часов задержали вылет самолета в Санкт-Петербург из-за нехватки кислородных баллонов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс FV 6464 авиакомпании «Россия» должен был отправиться в 14:30, но вылетел только в 21:13. В ведомстве уточнили, что задержка была связана с поиском кислорода.

«На предыдущем рейсе из Санкт-Петербурга в Челябинск одному из пассажиров стало плохо, он летел с кислородом весь рейс, по прилету его доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, с ним все хорошо. В связи с тем, что кислород был использован, баллон нуждался в замене. Рейс пришлось задерживать до тех пор, пока замену не нашли»,— рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Получить комментарий от представителей авиакомпании «Россия» на момент публикации материала не удалось.