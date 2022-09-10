В аэропорту Челябинска вылет самолета в Сочи задержали почти на 12 часов

Воздушное судно должно было отправиться на юг России рано утром

Пассажиры авиарейса Челябинск — Сочи ждут вылета самолета уже почти 12 часов. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщил один из пассажиров, вылет был запланирован на 6:40 утра, однако до сих пор самолет не отправился в путь.

«Мы тут все сидим голодные и злые. Покормили нас всего один раз. Постоянно вылет переносят по техническим причинам. Два раза нас пускали в салон самолета и дважды просили покинуть его и возвращали нам багаж. Второй раз мы почти полтора часа ждали вылета в душном салоне. А тут ведь и пожилые люди, и дети»,— рассказала читатель ИА «Первое областное».

По словам пассажира, представителя авиакомпании в аэропорту нет и никакую информацию никто не предоставляет.

Действительно, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс У6620 авиакомапнии «Уральские авиалинии» должен был вылететь сегодня в 6:40 утра, однако отправление перенесли на 17:00. На данный момент сообщается, что посадка завершена.

Получить комментарий в челябинском аэропорту и узнать причину задержки вылета на момент публикации не удалось.