В аэропорту Челябинска самолет при взлете столкнулся с птицей

Командир воздушного судна принял решение продолжить следование по назначенному маршруту

В челябинском аэропорту Баландино вечером 25 августа самолет авиакомпании S7 Airlines при взлете столкнулся с птицей. Воздушное судно направлялось в Новосибирск, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в г. Новосибирск», — говорится в сообщении.

По данному факту Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты ведомства выяснят, были ли исполнены требования законодательства о безопасности полетов.