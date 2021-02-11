В аэропорту Челябинска пассажира сняли с самолета за нецензурную брань

Пассажир был пьян и мешал работе бортпроводников

В аэропорту Челябинска транспортные полицейские сняли с самолета пассажира в состоянии алкогольного опьянения, выражавшегося нецензурными словами, сообщили сегодня, 11 февраля, в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщение в полицию поступило от бортпроводника воздушного судна рейса Челябинск — Москва.

«35-летний житель Челябинска во время рассадки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников. Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в перелете», — уточнила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где за мелкое хулиганство привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.