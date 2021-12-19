В аэропорту Челябинска организовали мобильную приемную в связи с задержкой рейсов

Оказание необходимых услуг для пассажиров контролирует Челябинская транспортная прокуратура

Челябинская транспортная прокуратура организовала в аэропорту Курчатов мобильный пункт приема граждан в целях недопущения нарушения прав авиапассажиров, сообщили 19 декабря в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Напомним, челябинский аэропорт закрыли сегодня утром из-за непогоды.

«Представителями авиакомпаний оказываются услуги для пассажиров. Ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры. С целью недопущения нарушений прав пассажиров Челябинской транспортной прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная»,— уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью в Челябинске прошел снегопад, в связи с чем в аэропорту Курчатов задержали вылет девяти рейсов, еще два отменены. Восемь самолетов прибудут в Челябинск с многочасовой задержкой. Прилет четырех рейсов отменили.