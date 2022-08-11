В аэропорту Челябинска мужчина украл телефон у 10‑летней девочки

Возбуждено уголовное дело

Пассажир рейса Москва — Челябинск присвоил забытый 10-летней девочкой телефон. Школьница оставила гаджет на лавочке возле аэропорта и уехала на такси с дедушкой, рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Похититель забрал телефон и уехал в город на рейсовом автобусе. На следующий день его задержали по месту жительства в Башкирии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В полиции напоминают, что присвоение забытого кем-то имущества является преступлением.