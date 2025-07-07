В аэропорту Челябинска 10 рейсов задерживаются и один отменен 7 июля

Прилет ряда рейсов также перенесен на позднее время

В челябинском аэропорту утром 7 июля задерживаются 10 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Прибытие рейсов в столицу Южного Урала из этих городов также перенесли. Задержки связаны со сбоями работы в аэропортах, передает ИА «Первое областное».

Так, в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга на несколько часов закрывали воздушное пространство. В результате часть рейсов задержана, часть — отменена. Отменен в том числе рейс, на котором наша коллега Марина Власова должна была вернуться в Челябинск.

В московском Шереметьеве также наблюдаются массовые задержки рейсов.

В Росавиации уточняют, что сейчас работа аэропортов налаживается. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло и держать связь со своей авиакомпанией.