В Абзахии нашли тело утонувшего челябинца

Погибшего передали родственникам

Сегодня, 25 июня, спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре неделю назад челябинца Михаила Нестерова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Абхазия.

«Тело обнаружили сегодня в акватории города Гагра в районе пансионата „Энергетик“ и доставили на берег. Погибшего мужчину передали родственникам, они опознали его», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, житель Челябинска утонул 17 июня, когда ушел купаться во время шторма. Известно, что мужчина отправился отдыхать в Абхазию вместе с супругой. В день трагедии ему исполнилось 48 лет.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в сентябре прошлого года в Крыму утонула 20-летняя уроженка Челябинской области Лилия Бирулина. Девушка отправилась на прогулку на катере в компании московского бизнесмена Петра Шапиро. Пара решила искупаться в море. Начался шторм, судно отнесло ветром. Лилия, попытавшись добраться до берега вплавь, утонула на глазах у своего спутника. По факту происшествия в отношении Шапиро было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Позже дело переквалифицировали на часть 2 статьи 263 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В марте уголовное дело в отношении бизнесмена было прекращено.





